Jannik Sinner, Djokovic'ten sonra ilki başardı

Teniste dünya 1 numarası Jannik Sinner, Novak Djokovic'ten sonra 9 masters turnuvasının tamamını kazanan ikinci isim oldu.

Sinner, Roma Masters'ta Casper Ruud'u finalde yenerek şampiyon oldu. Sinner, 50 yıl sonra Roma'daki turnuvayı kazanan ilk İtalyan tenisçi oldu.

BİR REKOR DAHA

Sinner, efsane İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın da bir rekoruna ortak oldu. Sinner, bir sezondaki tüm toprak kort Masters turnuvalarını kazanan ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.