Jannik Sinner Torino’da durmuyor: Üç yıl üst üste finale uçtu

Nitto ATP Finalleri’nin son şampiyonu Jannik Sinner, cumartesi günü Alex de Minaur’u 7-5, 6-2 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyonluk maçına çıkmayı garantiledi. Avustralyalı rakibine karşı yenilgisiz serisini koruyan Sinner, Torino’daki coşkulu İtalyan taraftarının önünde bir kez daha kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Turnuvanın grup aşamasında set dahi kaybetmeyen ve servisini kırdırmayan Sinner, ilk sette uzun süre sabırlı kaldı ve sekizinci break fırsatında avantajı aldı. 24 yaşındaki İtalyan, ikinci sette ise tempoyu artırarak De Minaur’u adeta boğdu; sert, temiz ve agresif vuruşlarıyla oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu.

TARİHİ BAŞARI

Bu başarıyla Sinner, Lleyton Hewitt’ten (2002-2004) bu yana ATP Finalleri’nde üç yıl üst üste finale adını yazdıran en genç oyuncu oldu.

“Öncelikle çok mutluyum,” diyen Sinner, sözlerine şöyle devam etti: “Yılın son turnuvası ve böyle bitirmek harika. Maç çok zorluydu, özellikle ilk sette. Alex çok iyi ve nokta atışı servisler attı. İkinci sette erken kırdım ve seviyemi yukarı çektim. Biraz daha agresif oynamaya çalıştım ve işe yaradı. Üç yıl üst üste finale çıkmak benim için çok şey ifade ediyor. Bu atmosferde oynamak inanılmaz ve sezonu sonlandırmak için mükemmel bir yer. Yarın elimden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonucu almaya çalışacağım.”

İtalya’nın yükselen yıldızı şimdi, sezonu taçlandırmak için finale gözünü dikmiş durumda.