Jannik Sinner yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu

Ben Shelton'ı yenerek Avustralya Açık'ta yarı finale yükselen Jannik Sinner, Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Spor
  • 28.01.2026 14:27
  • Giriş: 28.01.2026 14:27
  • Güncelleme: 28.01.2026 14:38
Kaynak: Spor Servisi
Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, dünya 8 numarası Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

