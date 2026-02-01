Janoska ailesinin virtüöz müzisyenleri İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Klasik müziği çağdaş yorumlarla buluşturan Janoska Ensemble, özel konser programıyla 7 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Vivaldi’den Beethoven’a uzanan seçkisiyle topluluk, klasik müzik mirasını çağdaş yorumlarla buluşturan çok katmanlı bir sahne anlatısı sunmaya hazırlanıyor. Kökleri Slovakya ve Avusturya’ya uzanan Janoska ailesinin virtüöz müzisyenlerinden oluşan Janoska Ensemble, müzik dünyasında 'Janoska Stili' olarak tanımlanan kendine has yorum anlayışıyla tanınıyor. Klasik eserleri yorumlamakla kalmayıp onları yeniden kurgulayan topluluk, her performansında doğaçlamayı merkezine alan canlı ve dinamik bir sahne anlatısı sunuyor.

Grup, İstanbul konseri için özel hazırlanan repertuvarıyla dinleyicileri duygusal ve enerjik bir müzikal yolculuğa çıkaracak. Aşk, tutku ve zarafet temaları etrafında şekillenen programda; klasik başyapıtların yanı sıra topluluğun imzası hâline gelen sürpriz düzenlemeler de yer alacak.