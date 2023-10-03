Japon fenomenden Kılıçdaroğlu’nun “Japon atasözü” alıntısına itiraz

Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü konuşmasında aktardığı Japon atasözüne itiraz etti. “Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork” gibi bir sözün Japoncada olmadığını belirten Enomoto, “Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın” dedi.

Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Japon atasözü” olarak alıntıladığı cümleye itiraz etti.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında, “Bir Japon atasözü var, güzel bir söz. ‘Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork’ diyor” ifadelerini kullandı.

Yoshi Enomoto ise sosyal medyadan Kılıçdaroğlu’na seslenerek, böyle bir Japon atasözünün olmadığını belirtti.

İngilizce yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun videosuna yer veren Enomoto, bu sözleri Japonca olarak internette defalarca arattığını ancak bulamadığını kaydetti.

İkinci gönderisini Türkçe yazan Enomoto, “Bu sözün tamamen aynısı Özgür Demirtaş hoca da Japon atasözü olarak paylaşmıştı. O zaman da dedim öyle bir Japon atasözü yok diye. Kim ne zaman başlamış bilmiyorum ama Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence” dedi.