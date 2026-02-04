Japon metal grubu İstanbul'a geliyor

Japon metal grubu Babymetal, 1 Temmuz 2026'da İstanbul’da sahne alacak.

Kendi adlarını taşıyan Babymetal (2014) albümüyle başlayan yolculuk, “Gimme Chocolate!!” ile küresel bir patlamaya dönüştü.

Aynı yıl Budokan Arena’yı tıklım tıklım doldurarak “en genç yaşta Budokan dolduran grup” rekorunu kırdılar.

2016’da Wembley Arena’yı sold-out ederek tarihe geçen ilk Japon metal grubu oldular.

Wembley Arena’da başrol performansıyla Birleşik Krallık’ta tarih yazan, Glastonbury’ye damga vuran ve Los Angeles The Forum’daki ilk ABD arena konseriyle küresel çıkışını perçinleyen grup; Metal Galaxy albümüyle Billboard 200’de 3’üncülüğe, Top Rock Albums’ta ise Asyalı bir sanatçı için ilk kez 1 numaraya yükselerek rekor kırdı.

2021’de Budokan’da gerçekleştirdikleri 10 konserlik seri ve 2023’te yayımlanan konsept albüm THE OTHER ONE, topluluğun sahne vizyonunu daha da büyüttü;

Avrupa'da Sabaton turnesi desteği ve Asya– Avustralya ayaklarıyla dünya çapında kitlelerini genişlettiler.