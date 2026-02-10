Japon militarizmi istediğini elde etti

Dış Haberler

Japonya’nın “Demir Leydisi” Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP), pazar günü gerçekleştirilen erken seçimden ezici bir zaferle çıktı. Seçim sonuçları, ABD’nin de desteğini alan Japonya’nın on yıllardır sürdürdüğü pasifist güvenlik politikalarını terk ederek milliyetçi ve militarist ajandasını hayata geçirmek için benzersiz yetki tanıdı.

Takaichi liderliğindeki LDP, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında koalisyon ortağı Japonya İnnovasyon Partisi’nin (JIP) kazandığı 36 sandalye ile birlikte, 352 sandalyeye ulaşarak “süper çoğunluk” elde etti. Seçim sonuçları, Takaichi iktidarına meclisin üst kanadı olan Senato’nun muhalefet kontrolünde olmasına rağmen vetosunu aşarak yasaları tek taraflı geçirme imkânı veriyor.

SAVAŞ YASAĞI KALKACAK

Ekim ayında LDP liderliğine getirilen Takaichi’nin zaferinde, geçmiş dönemdeki liderlere kıyasla özellikle gençler arasında popülerlik kazanması etkili oldu. Yabancılara konut alımlarını kısıtlama gibi vaatleri de muhafazakar seçmenin konsolide olmasını sağladı.

Takaichi, seçim kampanyasında savunma harcamalarını artırma, vergi indirimleri, göç kurallarını sertleştirme ve Japonya'nın pasifist anayasasını revize etme sözü vermişti. Takaichi, seçim zaferi sonrasında da “savaş karşıtı anayasanın revizyonu” çağrısını tekrar gündeme getirirken bu, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası güvenlik politikalarında pasifist tutumunu yeniden tartışmaya açtı. Japonya Anayasası’nın 9’uncu maddesi, ülkeye “savaşmayı” ve “askeri güç bulundurmayı” yasaklıyor. Takaichi, anayasa revizyonu ile Japonya’nın fiili ordusu “Öz Savunma Kuvvetleri’ni” resmi ordu statüsüne taşımak istiyor. Takaichi’nin kısa sürede bu kadar güç kazanmasının bir diğer nedeni de Çin karşıtlığı oldu. Çin’in Tayvan’a olası saldırısını “Japonya için varoluşsal bir sorun” olarak nitelendirmesi, Pekin yönetimiyle gerilimi artırdı.

ÇİN’LE ARTAN GERİLİM

ABD’nin Asya-Pasifik’te Çin’e karşı önde gelen müttefiklerinden Japonya, militarizasyon ve silahlanmaya hız vererek bölgede daha aktif bir rol alma arayışında.

Takaichi savunma harcamalarını şimdiden GSYİH'nin %2'sine çıkarırken silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmek ve müttefiklerle ortak savunma projelerini teşvik etmek dâhil daha fazla artış planlıyor. Hükümetin hazırladığı yeni bir ulusal güvenlik stratejisi kapsamında askeri harcamaları GSYİH'nin yaklaşık %3'üne yükseltmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, Takaichi’nin zaferini tebrik ederken “Güç yoluyla barış ilkesine dayanan muhafazakâr gündeminizi hayata geçirirken büyük başarılar diliyorum” sözleriyle Japonya’nın yeniden askeri güç haline gelme sürecine destek vereceğini ortaya koydu.