Japon savaş gemisi yıllar sonra Tayvan Boğazı’nda

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Pasifik’te Çin’e karşı kuşatma hamlesi sürerken Japonya’ya ait bir savaş gemisinin, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı’ndan geçtiği bildirildi. Savunma kuvvetlerine ait bir destroyer olan Sazanami, Güney Çin Denizi’ndeki çok taraflı tatbikatlara katılmak üzere Çarşamba günü kuzeyden güneye doğru boğazdan geçti.

Tatbikatın parçası olarak Avustralya ve Yeni Zelanda donanma gemileri de Japon gemisine eşlik etti. Japonya ve Tayvan savunma bakanlıkları geçişle ilgili yorum yapmazken bu durum Tayvan’ı topraklarının bir parçası olarak gören Çin’in dikkatini çekti. Çin’i yöneten Komünist Partisi’nin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, gemilerin geçişini yakından izlediklerini belirtti.