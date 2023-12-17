Japonya 2024'te savunmaya 7,7 trilyon yen ayıracak
Kaynak: AA
Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 7,7 trilyon yen (54 milyar dolar) ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Asya-Pasifik'te ciddiyeti artan güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını artırarak tahkim etmeyi hedefliyor.
Resmi Kyodo ajansının kabineye dayandırdığı haberine göre, Japonya, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı bütçesini ele alıyor.
Bu çerçevede, 2024 mali yılında, savunmaya 7,7 trilyon yen ayrılacak. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, bütçe dilimini hafta içinde onaylayacak.
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