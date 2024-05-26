Japonya, ABD'nin "Valiant Shield" askeri tatbikatına ilk kez katılacak
Kaynak: AA
Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği "Valiant Shield" (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.
Kihara, "Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı." dedi.
Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.