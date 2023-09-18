Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Japonya açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Miyako Adası’nda bulunan Hirara kenti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 18.09.2023 17:47
  • Giriş: 18.09.2023 17:47
  • Güncelleme: 18.09.2023 17:48
Kaynak: İHA
Japonya açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Okinawa eyaletinde yer alan Miyako Adası’ndaki Hirara kentinin 180 kilometre kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, depremin yaklaşık 185 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. 

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. 

BirGün'e Abone Ol