Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Iwate eyaleti açıklarındaki deprem yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Dünya
  • 09.11.2025 11:46
  • Giriş: 09.11.2025 11:46
  • Güncelleme: 09.11.2025 11:49
Kaynak: AA
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

BirGün'e Abone Ol