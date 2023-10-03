Japonya, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Kaynak: AA
Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler takımlarda Japonya altın madalya elde etti.
Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde erkekler genel tasnifte takım finali yapıldı.
Halka, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, yer ve atlama masasında toplam 255.594 puan alan Japonya, organizasyonda altın madalya kazandı.
Şampiyonada 253.794 puan alan Çin ikinci, 252.428 puan toplayan ABD üçüncü oldu.
Geçen yıl altın madalyayı Çin, gümüş madalyayı Japonya, bronz madalyayı ise Büyük Britanya kazanmıştı.
Organizasyonda yarın kadınlarda takım finali yapılacak.