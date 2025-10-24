Japonya askeri harcamaları artıracak

Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin savunma kapasitesini daha hızlı geliştirme ve askeri harcamaları artırmayı taahhüt etti.

Takaiçi, göreve gelmesinin ardından parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile artan gerilimlere dikkati çekerek, Japonya'nın ulusal güvenlik stratejisini 2026 yılının sonuna kadar güncellemiş olacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların güvenlik ortamını küresel çapta kökten değiştirdiğini belirten Takaiçi, "Uluslararası düzen, tarihi bir güç kayması ve jeopolitik rekabetin sertleşmesiyle sarsılıyor" ifadesini kullandı.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri faaliyetlerinin "ciddi endişe kaynağı" olduğunu söyleyen Takaiçi, Japonya'nın savunma kapasitesini daha hızlı güçlendirme ve bu alandaki harcamalarını artırma taahhüdünde bulundu.

Takaiçi, Japonya'nın savunma harcamalarını mart ayına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sine çıkaracaklarını belirtti.