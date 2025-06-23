Japonya Başbakanı Ishiba'dan ABD'ye İran tepkisi: NATO Zirvesi'ne katılmayacak
Japonya Başbakanı Ishiba, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını ve Ortadoğu'da güvenlik durumunu gerekçe göstererek 24-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATA Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.
Kaynak: DHA
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın, NATO Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın, 24-25 Haziran’da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ilişkin kararı açıklandı.
Ishiba'nın NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.
Ishiba’nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başta olmak üzere Ortadoğu'daki güvenlik durumu nedeniyle NATO Zirvesi'ne gitmeme kararı aldığı belirtildi.