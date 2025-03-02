Japonya Başbakanı İşiba'dan Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmaya ilişkin açıklama

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmaya ilişkin, bunun duyguların çatışması gereken bir konu olmadığını ve barış için diplomasinin, şefkat ve azimle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kyodo News'ün haberine göre İşiba, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmayla ilgili basına açıklama yaptı.

Oval Ofis'teki tartışmanın oldukça beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyen İşiba, "Japonya, ABD, Ukrayna ve G7 ülkeleri arasında ayrılığı engellemek için elinden geleni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İşiba, tartışmaya ilişkin, "Bu, duyguların çatışması gereken bir konu değil. Barışa ulaşmak için şefkat ve azimle desteklenen diplomasi kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.