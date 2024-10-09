Japonya Başbakanı İşiba, erken seçim öncesi Meclisi feshetti

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetti.

Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Başbakan İşiba, erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki erken genel seçim için Meclisi feshetme kararı aldı.

İşiba, konuya ilişkin açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Fesih kararını, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nukaga Fukuşiro, Genel Kurulda milletvekillerine duyurdu.