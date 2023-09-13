Japonya Başbakanı Kişida, iki yılda kabinesini ikinci kez değiştirdi

Japonya'da Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, görev süresinde 2. kez kabinesini değiştirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, kabinedeki değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, İçişleri ve İletişim Bakanlığına Suzuki Junji, Adalet Bakanlığına Koizumi Ryuji, Savunma Bakanlığına Kihara Minoru, Dışişleri Bakanlığına Kamikawa Yoko getirildi.

Eğitim ve Bilim Bakanı Moriyama Masahito, Sağlık Bakanı Takemi Keizo, Çevre Bakanı İto Şintaro, Bölgesel Canlanma Bakanı Hanako Jimi, Çocuk Politikaları Bakanı Kato Ayuko oldu.

Sağlık Bakanlığını Takemi Keizo, Yeniden İnşa Bakanlığını Tsuçiya Şinako ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığını Miyaşita İçiro, Ekonomik Canlanma Bakanlığını Şindo Yoşitaka üstlendi.

Yeni kabinede 6 isim koltuğunu korudu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Dijitalleşme Bakanı Kono Taro görevinde kaldı. Saito Tetsuo Arazi Altyapı ve Turizm Bakanı ile Sanae Takaiçi Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak görevini sürdürecek.