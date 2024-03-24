Japonya, "beklenmedik durumları caydırmak" için savunma kapasitelerini güçlendirecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede, "beklenmedik durumları caydırmak ve barış sürdürmek" için savunma kapasitelerini güçlendireceklerini söyledi.

Kişida, başkentin güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinin Yokosuka bölgesindeki Ulusal Savunma Akademisi'nin (Bôdai) mezuniyet töreninde konuştu.

Ülkesini çevreleyen bölgelerde nükleer ve füze geliştirme dahil askeri yığınakların hızlandığını kaydeden Kişida, "statükoyu tek taraflı olarak güç kullanarak değiştirmeye" yönelik girişimlerin arttığını belirtti.

Kişida, Japonya'nın "İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en zor ve karmaşık güvenlik ortamında" olduğunu savundu.