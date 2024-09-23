Japonya, Çin'den 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün aydınlatılmasını istedi

Japonya'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi, Çin makamlarından 18 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün aydınlatılması istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı Tsuge, Pekin'deki temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile bir araya geldi. Tsuge, görüşmede Pekin yönetiminden şüphelinin cinayeti işleme sebebi dahil vakaya dair tüm olguları en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını ve Japonya'ya detaylı bilgi sağlanmasını talep etti.

Çin'in sosyal medyada Japonya'yı hedef alan, Çin'de Japon okulları hakkındaki mesnetsiz iddialar ortaya atan paylaşımları kontrol altına almasını isteyen Tsuge, benzer olayların yaşanmaması için Japon vatandaşlarının güvenliğinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çinli Bakan Yardımcısı Sun da Çin'in şiddete karşı olduğunu ve kontrol altına alacağını, tüm ülkelerde çocukların korunmasının öncelik olması gerektiğini belirterek, Japonlar dahil ülkedeki tüm yabancıların can güvenliğinin korunacağını taahhüt etti.