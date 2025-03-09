Japonya'da 12 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

JAPONYA, (DHA) - JAPONYA'nın kuzeydoğusunda 12 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan ve en az 210 binaya zarar veren orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer, 12 gündür süren yangının daha fazla yayılma riski bulunmadığını belirtti.

Orman yangınının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.