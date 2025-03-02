Japonya'da 5 günde yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı

JAPONYA, (DHA) - JAPONYA'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının yaklaşık 1700 itfaiyeci ve helikopterlerle sürdüğü kaydedilerek, 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 4 bin 600 kent sakinine tahliye emri verildiği de aktarıldı.