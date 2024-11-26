Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletine bağlı Hakui kenti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Hakui'nin 35 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu duyururken büyüklüğünü ise 6.1 olarak ölçtü.