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Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Dünya
  • 17.11.2024 16:17
  • Giriş: 17.11.2024 16:17
  • Güncelleme: 17.11.2024 16:18
Kaynak: AA
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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