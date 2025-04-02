Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde Kagoşima eyaleti açıklarında bir depremin yaşandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoşima açıklarında yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.
Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.