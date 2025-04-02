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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde Kagoşima eyaleti açıklarında bir depremin yaşandığını duyurdu.

Dünya
  • 02.04.2025 17:44
  • Giriş: 02.04.2025 17:44
  • Güncelleme: 02.04.2025 17:46
Kaynak: DHA
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoşima açıklarında yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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