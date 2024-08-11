Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından "büyük deprem" uyarısı

Japonya'da 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının devam ettiği bildirildi.

Dünya
  • 11.08.2024 13:29
  • Giriş: 11.08.2024 13:29
  • Güncelleme: 11.08.2024 13:36
Kaynak: AA
Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından "büyük deprem" uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısı devam ediyor.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek "büyük deprem" için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

"Büyük deprem" uyarısı yapılmıştı: Japonya 5,3 ile sallandı
BirGün'e Abone Ol