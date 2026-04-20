Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından üç bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Öte yandan, deprem nedeniyle Tokyo ile Aomori eyaleti arasındaki bazı tren seferleri durduruldu.