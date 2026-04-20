Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından üç bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Dünya
  • 20.04.2026 11:11
  Giriş: 20.04.2026 11:11
  • Güncelleme: 20.04.2026 11:38
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, deprem nedeniyle Tokyo ile Aomori eyaleti arasındaki bazı tren seferleri durduruldu.

BirGün'e Abone Ol