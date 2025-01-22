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Japonya'da 77 tavşanın öldürüldüğü adada tekme atarak tavşan öldüren zanlı gözaltına alındı

Japonya'da şiddet sonucu öldürülen 77 tavşanın bulunduğu Okuno Adası'nda, bir tavşana tekme atarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Dünya
  • 22.01.2025 18:57
  • Giriş: 22.01.2025 18:57
  • Güncelleme: 22.01.2025 19:03
Kaynak: AA
Japonya'da 77 tavşanın öldürüldüğü adada tekme atarak tavşan öldüren zanlı gözaltına alındı
FOTOĞRAF: depophotos

Japonya'da şiddet sonucu öldürülen 77 tavşanın bulunduğu Okuno Adası'nda, bir tavşana tekme atarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

The Mainichi sitesinin haberine göre, Okuno Adası'nda sokakta yürüyen 25 yaşındaki Riku Hotta, bir tavşana tekme atarken görüldü.

Tekme atılan söz konusu tavşan ölürken, Hotta ise hayvana şiddet sebebiyle gözaltına alındı.

Tavşan Adası olarak da bilinen Okuno Adası'nda Kasım 2024-Ocak 2025 arasında 77 tavşan, insanların uyguladığı şiddet sebebiyle öldü.

Ada, 500'den fazla yarı vahşi tavşana ev sahipliği yapıyor.

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