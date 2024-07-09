Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi öldü

Japonya'da, hafta sonundan bu yana başkent metropolünde sıcak çarpmasından 6 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, hafta sonundan bu yana başkent metropolünde sıcak çarpmasından 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde ölenlerin 80 ila 90'lı yaşlarda olduğu ve yaşadığı evlerde klimanın bulunmadığı tespit edildi.

94 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tokyo İtfaiye Teşkilatı, son bir günde yaşları 18 ile 93 arasında değişen 94 kişinin çeşitli seviyedeki sıcak çarpması semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valilik, son günlerde birçok bölgeye yönelik yayımladığı uyarılarda, halka dış mekan egzersizlerinden kaçınmaları ve klima kullanmalarını tavsiye ediyor.

Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, haziran ayı içinde sıcak çarpmasından 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka hafta sonu, bu yıl hava sıcaklığının ülke içinde 40 dereceyi aştığı ilk bölge olmuştu.