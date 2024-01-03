Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya'da depremin ardından nükleer santraldeki su seviyesi yükseldi

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 13:33
  • Giriş: 03.01.2024 13:33
  • Güncelleme: 03.01.2024 13:33
Kaynak: AA
Japonya'da depremin ardından nükleer santraldeki su seviyesi yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi.

Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 