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Japonya'da depremin vurduğu İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Japonya'nın batısında, 126 kişinin öldüğü depremlerin meydana geldiği İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Dünya
  • 07.01.2024 20:28
  • Giriş: 07.01.2024 20:28
  • Güncelleme: 07.01.2024 20:30
Kaynak: AA
Japonya'da depremin vurduğu İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı bekleniyor
FOTOĞRAF: AA

Japonya'nın batısında, 126 kişinin öldüğü depremlerin meydana geldiği İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yetkililer, depremlerin ardından görev yapan arama kurtarma ekiplerine, afetten etkilenen bölgelerdeki buzlu yollar ve kar birikintileri nedeniyle olası trafik aksaklıkları konusunda uyarıda bulundu.

NHK'nin haberinde, bölgede, 24 saat içinde yağışın ardından kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Bölgedeki depremlerde 126 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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