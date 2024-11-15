Japonya'da el konulan Ferrari açık artırmada rekor fiyata satıldı

Japonya'da borcunu ödemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka aracı, çevrim içi mezatta şimdiye kadar ki en yüksek fiyata satıldı.

Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, ödenmemiş vergilerin tahsilatı kapsamında el konulan varlıklar internette açık artırmada satılabiliyor.

EN YÜKSEK FİYATA ULAŞTI

Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı.

Japonya Ulusal Vergi Dairesi'nin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.

2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.