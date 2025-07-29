Japonya'da geçen hafta aşırı sıcaklarda 16 kişi öldü

Japonya'da aşırı sıcaklardan kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle geçen hafta 16 kişi öldü, 10 bin 804 kişi de hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço) ülke geneli aşırı sıcaklıklar nedeniyle 21-27 Temmuz'da hastaneye kaldırılanların sayısını güncelledi.

Son verilere göre geçen hafta 16 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 804 kişi sıcaklık kaynaklı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların yüzde 55,6'sı 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştu. 14-20 Temmuz'da ise hastaneye kaldırılanların sayısı 5 bin 309'du.

Ajans, halka bol sıvı tüketmeleri, klimayı doğru kullanmaları ve açık havada sık sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

REKOR SICAKLIKLAR

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 29 Temmuz yerel saatle 15.00 itibarıyla ülke geneli 914 gözlem noktasından 318'inde sıcaklık 35 dereceyi aştı.

Ülke geneli 37 farklı şehirde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Gifu eyaletinin Gujo kentinde termometreler 39,8 dereceyi gösterdi.