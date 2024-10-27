Japonya'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti
Kaynak: AA
Japonya'da halk, erken milletvekili genel seçimlerinde oy vermek için sandık başına gitti.
Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, halk, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçiyor.
Japonya'da seçmenler, 1332 aday arasından 465 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.
Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim bloğundan nispi temsil yoluyla seçilecek.
233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.
Bu arada, seçim sonuçlarının yarın netleşmesi bekleniyor.