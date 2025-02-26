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Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluşturdu.

Dünya
  • 26.02.2025 16:13
  • Giriş: 26.02.2025 16:13
  • Güncelleme: 26.02.2025 16:15
Kaynak: DHA
Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı
Fotoğraf: DHA

Japonya'nın Iwate eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü ve yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

2 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Bölgedeki 2 okulda ise tedbir amacıyla yarın geçici olarak eğitime ara verildi.

Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

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