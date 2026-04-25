Japonya'da orman yangını: Bin hektardan fazla alan yandı

Japonya'nın Iwate eyaletinde devam eden orman yangınlarında bin hektardan fazla alan yandı, 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Ülkenin NHK kanalının yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Japonya'nın kuzeydoğusunda 22 Nisan'da başlayan orman yangınları sürüyor.

Iwate eyaletinde birbirlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bölgedeki yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Biri ev olmak üzere 8 binanın ve bin hektardan fazla alanın yandığı orman yangınları nedeniyle bölgedeki 3 bin 233 kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Diğer bölgelerden takviye ekiplerin sevk edildiği yangın söndürme çalışmalarında, yaklaşık bin itfaiyecinin görev alması bekleniyor.