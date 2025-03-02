Japonya'da orman yangını: Yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı
Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı açıklandı.
Kaynak: AA
Japonya'daki orman yangınında 5 günde yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı.
Kyodo News'in haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'ndan (Şôbôçô), İwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yangın söndürme çalışmalarının yaklaşık 1700 itfaiyeci ve helikopterlerle sürdüğü belirtilen açıklamada, 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaklaşık 4 bin 600 kent sakinine tahliye emri verildiği ifade edildi.
Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.