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Japonya'da, SDF'ye ait arazide yangın

Japonya'da, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının patlayıcı eğitimi yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

Dünya
  • 17.01.2025 12:03
  • Giriş: 17.01.2025 12:03
  • Güncelleme: 17.01.2025 12:08
Kaynak: DHA
Japonya'da, SDF'ye ait arazide yangın
Fotoğraf: DHA

Japonya’nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde orman yangını çıktı.

Japonya'nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde yerel saat ile 09.40 sıralarında orman yangını çıktı. Arazinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait bir atış sahasının sınırları içinde olduğu ve yangın sırasında patlayıcı eğitimi yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını belirtti.

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