Japonya'da tapınakta yangın: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da tapınakta çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

  • 20.02.2026 15:26
  • Giriş: 20.02.2026 15:26
  • Güncelleme: 20.02.2026 15:29
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaletinde Budist tapınağında çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Şimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde iki katlı ve ahşap Budist tapınağında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce 3 saatte söndürülen yangında, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Tapınağın, Kawatana Onsen Tren İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

