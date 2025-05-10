Japonya'da vize onayında büyük artış

Japonya hükümeti, 2024'te yabancı uyruklulara verdiği vize sayısını önceki yıla kıyasla yüzde 73 artırdı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Japonya'da geçen yıl yabancı uyruklulara tahsis edilen vize sayısı önceki yıla göre yüzde 73 artışla 7 milyon 196 bin 373'e yükseldi.

EN FAZLA VİZE ÇİN VATANDAŞLARINA

2024'te toplam vize pastasının yaklaşık yüzde 73'üne denk gelen 5,24 milyon vize, Çin vatandaşlarına tahsis edildi.

Akabinde en yüksek oranda vize sırayla 573 bin ile Filipinler, 320 bin ile Vietnam ve 189 bin ile Hindistan vatandaşlarına verildi.

Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların 2023'te geniş ölçüde kaldırılması ve Japon Yeni'nin değer kaybetmesi, 2024'te verilen vize sayısının artmasına yol açtı.

Japonya'da resmi kayıtlara geçen en yüksek oranda vize tahsisi, yaklaşık 8,2 milyonla 2019 yılında gerçekleşmişti.

Vize sayıları Covid-19 etkisiyle 2020'de 1,18 milyona ve 2021'de 90 bine kadar gerilerken, salgın önlemlerinin hafiflemeye başladığı 2022'de 1,2 milyon ve 2023'te 4,1 milyona çıkmıştı.