Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya'da yangın alarmı

Ajans Haberleri
  • 24.03.2025 12:03
  • Giriş: 24.03.2025 12:03
  • Güncelleme: 24.03.2025 12:03
Kaynak: DHA
Japonya'da yangın alarmı

JAPONYA, (DHA) - JAPONYA’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, bölgede en az 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı ve toplamda 355 hektarlık alanın küle döndüğünü belirtti. Yangın nedeniyle bazı tren seferleri iptal edilirken, otoyollar araç trafiğine kapatıldı.

Eyalet yönetimlerinin talebi üzerine, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol