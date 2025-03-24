Japonya'da yangın alarmı

JAPONYA, (DHA) - JAPONYA’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, bölgede en az 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı ve toplamda 355 hektarlık alanın küle döndüğünü belirtti. Yangın nedeniyle bazı tren seferleri iptal edilirken, otoyollar araç trafiğine kapatıldı.

Eyalet yönetimlerinin talebi üzerine, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.