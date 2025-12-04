Japonya'da 'yapay zekayla siber saldırı' şüphesi: Yakalama kararı çıkarıldı

Japonya'da yapay zeka programı aracılığıyla siber saldırı düzenlediği şüphesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jiji Press ajansının haberine göre, Tokyo Metropol Polis Departmanı, Osaka'da yaşayan erkek öğrenciyi "yetkisiz bilgisayar erişimi yasasını ihlal etmek" ve "işletmenin faaliyetlerini hileli şekilde engellemekle" suçladı.

Soruşturma kaynaklarına göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi, yapay zeka sohbet robotunu kullanarak oluşturduğu bilgisayar programıyla internet kafe zinciri Kaikatsu Club'a ait yaklaşık 7,25 milyon üye bilgisini yasa dışı şekilde ele geçirdi.

SUNUCUYA SIZARAK KOMUT GÖNDERMİŞ

Öğrencinin, şirket tarafından yönetilen uygulamanın sunucusuna sızdığı ve 18-20 Ocak'ta üye bilgilerini elde etmek için defalarca sahte komut gönderdiği düşünülüyor.

Tokyo polisi, bu bulgular doğrultusunda öğrenci hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu.