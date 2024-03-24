Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 3,4 milyonu aştı

Japonya'da oturuma sahip yabancıların sayısının 3,4 milyonu aşarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Hükümete bağlı Göçmenlik Hizmetleri Ajansından (Nyûkan), yapılan açıklamada, 2023 yıl sonu itibarıyla Japonya'da yaklaşık 3 milyon 410 bin 992 yabancının ikamet ettiği bildirildi.

Buna göre 2022 yılına kıyasla yüzde 10,9 düzeyde artan bu sayının, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine eriştiği kaydedildi.

En fazla oturuma sahip yabancılar arasında 821 binle Çinliler, 565 binle Vietnamlılar ve 410 binle Güney Koreliler kayda geçti.

Geçen yıl yabancı stajyerlerin sayısı yüzde 24,5 artışla yaklaşık 405 bine, özel vasıflı işçilerin sayısı ise yüzde 59,2 artışla yaklaşık 208 bine yükseldi.

Ajans, Kovid-19 sınır kontrol önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yabancıların gittikçe artan sayıda Japonya'ya gelmeye başladığına dikkat çekti.