Japonya'da yıllar sonra bir ilk: Güney Kore'den pirinç ithal ettiler

Japonya'da arz sıkıntılarının yaşandığı pirinçte fiyatlar mayısta yıllık bazda yüzde 98 artarken, ülke uzun yıllar sonra ilk defa Güney Kore'den pirinç ithal etmek zorunda kaldı.

Küresel istikrarsızlık, iklim stresi ve küçük ölçekli tarım uygulamaları pirinç piyasasını zorlarken, bu durumun Japonya'nın ABD ile olan gümrük vergisi anlaşmazlığındaki pazarlık pozisyonunu da zayıflattığı belirtiliyor.

Ülkede en çok tüketilen temel gıda maddesi olan pirinçte ülke ciddi arz açığına düşerken, hükümetin acil durum rezervlerini serbest bırakmasına rağmen üretimdeki düşüş ve kıtlık algısı nedeniyle fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor.

TURİZM VE DOĞAL AFETLER FİYATLARI ARTIRDI

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretimi, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetlerden olumsuz etkilenirken, ülkede yetiştirilen pirincin fiyatı düşük verim ve büyüyen turizm nedeniyle arttı.

Geçen yıl Japonya'da arz sıkıntılarının yaşandığı pirincin fiyatı mayısta 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 98 arttı. 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı 4 bin yeni (28 dolar, 1120 lira) aşarken, satılan pirinç çeşitleri de azaldı.

PİRİNÇ ARAZİLERİ 60 YILDA YÜZDE 30 KÜÇÜLDÜ

Pirinç tarlaları için kullanılan arazi alanı 1961'deki 3,4 milyon hektarlık zirve noktasından 2024'te 2,3 milyon hektara düştü.

OGAWA: “FİYATLAR KOLAY KOLAY DÜŞMEYECEK”

Utsunomiya ve Tokyo Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Masayuki Ogawa, geçen yılın sonundan mayısa kadar pirincin toptancılar arasında yüksek fiyatlardan işlem gördüğünü söyledi.