Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 73'e çıktı

Japonya'da 1 ve 2 Ocak'ta meydana gelen depremlerde can kaybı 73'e çıktı. Profesör Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 02.21'de 5,0 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

SU VE YİYECEK SIKINTISI VAR

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 73 kişinin hayatını kaybettiğini, bölge genelinde 320'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Eyalet Polisi, depremler sonrası 120'yi aşkın kurtarma çağrısı aldıklarını belirtti. Eyaletteki 165 okul ve tesiste kısmen hasar saptandı.

Yarımadanın kuzey kıyısındaki Wajima'da Belediye Başkanı Sakaguçi Şigeru, "Ciddi derecede su ve yiyecek sıkıntısı var. Yolları kesilen çok sayıda köy var" dedi.

Anamizu bölgesindeki 249 numaralı kara yolunda oluşan çatlağa bir otomobilin sıkıştığı, trafiğin tek yönlü ilerleyebildiği aktarıldı.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların da toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarıları yapıldı.

HAVALİMANI PİSTİ ONARILACAK

Noto Yarımadası'na en kısa süreli ulaşım yolu, Wajima kentindeki Noto Havalimanı'nda, pistte uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

Onarım sürecindeki pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi'nin analizinde, kıyıdaki Wajima'da, karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

SİSMİK AKTİVİTENİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı, Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.