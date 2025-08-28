Japonya'daki Şinmoe Yanardağı'nda patlama: Bölge halkına uyarı
Japonya’nın Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı’nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 5 bin 500 metre yüksekliğe duman bulutu yükseldi. Meteoroloji Ajansı 3. seviye alarm verirken, bölge halkı kraterden uzak durmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 04.53'te patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamanın ardından 5 bin 500 metre yükseğe ulaşan duman bulutu oluştuğu belirtilen açıklamada, 5 üzerinden 3. seviye alarm verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerindeki insanlara kratere yaklaşmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.
Şinmoe Yanardağı'nda 3 Temmuz'da patlama meydana gelmişti.
10 Ağustos'ta tekrar faaliyete geçen yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başlamıştı.