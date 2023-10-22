Japonya'dan, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.

Kamikawa, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Krizin iki tarafı Filistin ve İsrail'in yanı sıra bölgedeki kilit unsurlar şeklinde nitelediği "Arap Devletleri ve İran" ile yakın istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Kamikawa, "Özellikle şu anda en yakın zorluk, insani yardımın bozulmasını en aza indirmek. Gazze'de 1 milyondan fazla masum insan son derece zor durumda." dedi.

Ülkesinin, bölgede "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Kamikawa, "Japonya, onlarca yıldır barış sürecinin temeli olarak hizmet eden, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.