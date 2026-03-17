Japonya'dan, İran'a "Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenliğini sağlamak için adım atma" çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye "Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri alma" çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Motegi, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerinden endişe duyduğunu belirtti.

Basra Körfezi'ndeki Japonya bağlantılı gemilere ilişkin endişesini de aktaran Motegi, İran'a "Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri alma ve seyrüsefer güvenliğini tehdit eden eylemleri durdurma" çağrısı yaptı.

Taraflar, meselenin en kısa sürede yatıştırılması için yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

JAPONYA'DAN "ULUSLARARASI BARIŞ ARABULUCULUĞU BİRİMİ" ADIMI

Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer açıklamada da Bakanlığın Dış Politika Bürosu bünyesinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Küresel ölçekte çatışmaların çıkmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, anlaşmazlıkların henüz çıkmadan çözümüne ve ateşkesin desteklenmesine duyulan ihtiyacın giderek arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası Barış Arabuluculuğu Birimi" adlı birimin kurulduğu ve Bakanlığın bu adımla "arabuluculuk çabalarındaki etken ve esnek katılımını daha da güçlendireceği" kaydedildi.