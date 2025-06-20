Japonya'dan İsrail'e "uluslararası hukuka uyması" ve "İran ile gerilimi düşürmesi" çağrısı

Japonya,, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi aracılığıyla İsrail''e uluslararası hukuka saygı göstermesi ve İran ile gerilimi artırıcı eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile karşılıklı saldırılara ve bunun yol açtığı geniş çaplı yıkıma ilişkin Tokyo'nun derin endişesini dile getirdi.

İvaya, İran'ın nükleer programına atıfta bulunarak "bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çabaların önemli olduğunu" vurguladı.

Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.



Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız.



Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 20, 2025

İran ile gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiği ve sükunetin yeniden sağlanmasının en önemli öncelik olduğunu kaydeden İvaya, İsrail'e, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve İran'la yaşanan gerilimi tırmandırmaktan kaçınması çağrısı yaptı.

İvaya, ayrıca, Tel Aviv yönetiminden Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliği talebinde bulundu.

Öte yandan, Bakan İvaya, Gazze'de de insani durumu iyileştirmek ve esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için ateşkesin sağlanması ve gerilimin derhal azaltılması gerektiğini vurguladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "kesinlikle kabul edilemez" ve "son derece üzücü" olarak nitelendirmişti.