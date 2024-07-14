Japonya'dan, Trump'a saldırı sonrası "şiddete karşı durma" çağrısı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası "demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma" çağrısı yaptı.

Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreter Vekili ve eski Savunma Bakanı Inada Tomomi ise açıklamasında, siyasetçilere yönelik protesto ve muhalefetin "daha radikal hale geldiğini hissettiğini" söyledi.

Japonya'da Temmuz 2022'de eski Başbakan Abe Şinzo'nun da seçim kampanyasında suikasta kurban gitmesini anımsatan Inada, "Söylem alanı radikalleşti. 'Ne istersen yapabileceğin' bir vaziyet oluşması durumunda seçimlerin adaleti ve güvenliği tehlikeye girecek. Böyle olursa demokrasinin kendisi korunamaz." ifadesini kullandı.